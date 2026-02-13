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Мастерство Сары 2026, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Мастерство Сары
Киноафиша Сериалы Мастерство Сары Сезоны Сезон 1
Reidi Dua
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 февраля 2026
Год выпуска 2026
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 52 минуты

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Мастерство Сары»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
13 февраля 2026
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
13 февраля 2026
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
13 февраля 2026
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
13 февраля 2026
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
13 февраля 2026
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
13 февраля 2026
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
13 февраля 2026
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
13 февраля 2026
График выхода всех сериалов
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