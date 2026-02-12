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Как попасть на небеса из Белфаста 2026, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Как попасть на небеса из Белфаста
Киноафиша Сериалы Как попасть на небеса из Белфаста Сезоны Сезон 1
How to Get to Heaven From Belfast
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 февраля 2026
Год выпуска 2026
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb

Список серий сериала Как попасть на небеса из Белфаста

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Поминки The Wake
Сезон 1 Серия 1
12 февраля 2026
Секрет The Secret
Сезон 1 Серия 2
12 февраля 2026
Призрак The Ghost
Сезон 1 Серия 3
12 февраля 2026
Девушка из Сагриша The Girl From Sagres
Сезон 1 Серия 4
12 февраля 2026
Шкатулка The Box
Сезон 1 Серия 5
12 февраля 2026
Вместе даже врозь Separate But Inseparable
Сезон 1 Серия 6
12 февраля 2026
Преступницы, обманщицы и падшие ангелы Outlaws, Liars and Fallen Angels
Сезон 1 Серия 7
12 февраля 2026
Развязка Anagnorisis
Сезон 1 Серия 8
12 февраля 2026
График выхода всех сериалов
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