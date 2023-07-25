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Закусочная монстров 1 сезон смотреть онлайн
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Киноафиша
Сериалы
Закусочная монстров
Сезоны
Сезон 1
Guaishou Xiao Guan
6+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
25 июля 2023
Год выпуска
2023
Количество серий
12
Продолжительность сезона
2 часа 24 минуты
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Список серий 1-го сезона сериала «Закусочная монстров»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Episode 1
Сезон 1
Серия 1
25 июля 2023
Серия 2
Episode 2
Сезон 1
Серия 2
25 июля 2023
Серия 3
Episode 3
Сезон 1
Серия 3
4 августа 2023
Серия 4
Episode 4
Сезон 1
Серия 4
4 августа 2023
Серия 5
Episode 5
Сезон 1
Серия 5
11 августа 2023
Серия 6
Episode 6
Сезон 1
Серия 6
11 августа 2023
Серия 7
Episode 7
Сезон 1
Серия 7
18 августа 2023
Серия 8
Episode 8
Сезон 1
Серия 8
18 августа 2023
Серия 9
Episode 9
Сезон 1
Серия 9
5 сентября 2023
Серия 10
Episode 10
Сезон 1
Серия 10
8 сентября 2023
Серия 11
Episode 11
Сезон 1
Серия 11
15 сентября 2023
Серия 12
Episode 12
Сезон 1
Серия 12
21 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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