Пламя войны: Путешествуя в прошлое 1 сезон смотреть онлайн
О сериале
Сезоны
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Сезон 1
Hui Ming: Fenghuo San Yue
12+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
2 мая 2024
Год выпуска
2024
Количество серий
16
Продолжительность сезона
6 часов 24 минуты
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
7.5
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Пламя войны: Путешествуя в прошлое»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Первое прибытие в Данчжу
First Arrival at Danzhu
Сезон 1
Серия 1
2 мая 2024
Я ученый
I Am a Scholar
Сезон 1
Серия 2
2 мая 2024
Судебный процесс, касающийся человеческой жизни
A Lawsuit Involving Human Life
Сезон 1
Серия 3
9 мая 2024
Главный юридический советник
Chief Legal Advisor
Сезон 1
Серия 4
18 мая 2024
Пламя войны бушует по всей территории региона
Storm Clouds Are Approaching
Сезон 1
Серия 5
25 мая 2024
Пламя войны бушует по всей территории региона
The Flames of War Raging Across the Length and Breadth of the Region
Сезон 1
Серия 6
30 мая 2024
Битва на рассвете
Battle at Dawn
Сезон 1
Серия 7
6 июня 2024
Город кризиса Судного дня
Doomsday Crisis City
Сезон 1
Серия 8
14 июня 2024
Конец Великой войны
The Great War's End
Сезон 1
Серия 9
20 июня 2024
Побег из Снежной долины
Escape from Snow Valley
Сезон 1
Серия 10
27 июня 2024
Нежность в снежную ночь
Affection in the Snowy Night
Сезон 1
Серия 11
4 июля 2024
Сто домов с чистыми зеркалами
The Clear Mirror Hundred Households
Сезон 1
Серия 12
11 июля 2024
Нити черных волос и любви
The Threads of Black Hair and Love
Сезон 1
Серия 13
18 июля 2024
Краб в корзине
The Crab in the Basket
Сезон 1
Серия 14
25 июля 2024
Делай, что можешь
Do What One Can
Сезон 1
Серия 15
1 августа 2024
Независимо от судьбы
Regardless of Fate
Сезон 1
Серия 16
8 августа 2024
График выхода всех сериалов
Netflix делает ставку на этот легендарный хит: график выхода второго сезона «Ван Пис»
Карамелька, Коржик и Компот едят кексы только по этому рецепту: вместо сахара в них — секретный ингредиент
Такого Жука зрители еще не видели: что изменилось во 2 сезоне хита НТВ «Черное солнце» с Чурсиным
За окном сугробы по колено, а в этих 5 советских фильмах уже трава зеленеет – угадаете каждый по пейзажу? (тест для продвинутых)
Будет ли «Чебурашка 3»: обе части собрали свыше 6 млрд – а вот что известно о продолжении
Тест для тех, у кого «Весна на Заречной улице» – любимый фильм: ответьте на 7 вопросов, чтобы доказать свои чувства
У многих на улице еще снег, а героини кино СССР уже в летнем: угадайте 5 фильмов по даме в легком платье (тест)
Закончился «Первый отдел»? Держите еще детектив с оценкой 8.1 – завязка напоминает «Хрустальный» с Васильевым
На нее ходили все, но не смотрел никто: российская короткометражка с позорными 4,8/10 собрала в прокате больше «Аватара 3»
Японцам показали «Летят журавли»: «не верю, что это 1957 год» – такая реакция была почти у всех, и вот почему
Закончился «Первый отдел» – НТВ запустил замену: что говорят первые зрители про детектив «Новая земля»
