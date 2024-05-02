Оповещения от Киноафиши
Пламя войны: Путешествуя в прошлое 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Пламя войны: Путешествуя в прошлое
Hui Ming: Fenghuo San Yue 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 мая 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 16
Продолжительность сезона 6 часов 24 минуты

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.5 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Пламя войны: Путешествуя в прошлое»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Первое прибытие в Данчжу First Arrival at Danzhu
Сезон 1 Серия 1
2 мая 2024
Я ученый I Am a Scholar
Сезон 1 Серия 2
2 мая 2024
Судебный процесс, касающийся человеческой жизни A Lawsuit Involving Human Life
Сезон 1 Серия 3
9 мая 2024
Главный юридический советник Chief Legal Advisor
Сезон 1 Серия 4
18 мая 2024
Пламя войны бушует по всей территории региона Storm Clouds Are Approaching
Сезон 1 Серия 5
25 мая 2024
Пламя войны бушует по всей территории региона The Flames of War Raging Across the Length and Breadth of the Region
Сезон 1 Серия 6
30 мая 2024
Битва на рассвете Battle at Dawn
Сезон 1 Серия 7
6 июня 2024
Город кризиса Судного дня Doomsday Crisis City
Сезон 1 Серия 8
14 июня 2024
Конец Великой войны The Great War's End
Сезон 1 Серия 9
20 июня 2024
Побег из Снежной долины Escape from Snow Valley
Сезон 1 Серия 10
27 июня 2024
Нежность в снежную ночь Affection in the Snowy Night
Сезон 1 Серия 11
4 июля 2024
Сто домов с чистыми зеркалами The Clear Mirror Hundred Households
Сезон 1 Серия 12
11 июля 2024
Нити черных волос и любви The Threads of Black Hair and Love
Сезон 1 Серия 13
18 июля 2024
Краб в корзине The Crab in the Basket
Сезон 1 Серия 14
25 июля 2024
Делай, что можешь Do What One Can
Сезон 1 Серия 15
1 августа 2024
Независимо от судьбы Regardless of Fate
Сезон 1 Серия 16
8 августа 2024
