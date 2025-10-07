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Ниндзя и якудза 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Ниндзя и якудза
Киноафиша Сериалы Ниндзя и якудза Сезоны Сезон 1
Ninja to Gokudou 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 октября 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 48 минут

Рейтинг сериала

0.0
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6.2 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Ниндзя и якудза»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
7 октября 2025
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
14 октября 2025
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
21 октября 2025
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
28 октября 2025
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
4 ноября 2025
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
11 ноября 2025
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
18 ноября 2025
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
25 ноября 2025
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
2 декабря 2025
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
9 декабря 2025
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
16 декабря 2025
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
23 декабря 2025
График выхода всех сериалов
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