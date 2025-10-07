Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Холоп 3»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Ниндзя и якудза 1 сезон смотреть онлайн
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Киноафиша
Сериалы
Ниндзя и якудза
Сезоны
Сезон 1
Ninja to Gokudou
18+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
7 октября 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
12
Продолжительность сезона
4 часа 48 минут
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
6.2
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Ниндзя и якудза»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Episode 1
Сезон 1
Серия 1
7 октября 2025
Серия 2
Episode 2
Сезон 1
Серия 2
14 октября 2025
Серия 3
Episode 3
Сезон 1
Серия 3
21 октября 2025
Серия 4
Episode 4
Сезон 1
Серия 4
28 октября 2025
Серия 5
Episode 5
Сезон 1
Серия 5
4 ноября 2025
Серия 6
Episode 6
Сезон 1
Серия 6
11 ноября 2025
Серия 7
Episode 7
Сезон 1
Серия 7
18 ноября 2025
Серия 8
Episode 8
Сезон 1
Серия 8
25 ноября 2025
Серия 9
Episode 9
Сезон 1
Серия 9
2 декабря 2025
Серия 10
Episode 10
Сезон 1
Серия 10
9 декабря 2025
Серия 11
Episode 11
Сезон 1
Серия 11
16 декабря 2025
Серия 12
Episode 12
Сезон 1
Серия 12
23 декабря 2025
График выхода всех сериалов
Советы академика Бехтеревой для тех, кому за 60: какие 7 привычек помогают сохранить ясный ум на долгие годы
Как определить накачанную гелем курицу: запоминайте 6 способов, делитесь с родными
«Люди скупают телегами»: узнал у экс-продавщицы «Светофора», что там можно брать без опаски (спойлер: колбасу – нельзя!)
О мультивселенных мало что известно: «Бегущий человек» напрямую связан с легендарным «Оно» – так почему в боевике не появился Пеннивайз?
«Шел мимо, дай, думаю, сложный тест пройду»: мы смогли вспомнить лишь 4/6 цитат из «Афони» – побьете наш «рекорд»?
Гарри Де Соуза станет темнокожим: скандалисту Тому Харди моментально нашли замену в продолжении «Гангстерленда» – оценят не все
Вы узнаете их из тысячи? По губам, по щекам, по волосу – угадайте 6 советских фильмов по кадру с помадой (сложный тест)
«На султана без слез не взглянешь»: Хюррем и Сулейман снова вместе – вместо «Великолепного века 2» готовьтесь к «мылодраме»
Лучшая роль в карьере Пускепалиса – «копирка» британского «женского» детектива: до сих пор считается шедевром даже в России
Агент Лэнди знал в лицо мясника из Бей-Харбор: Декстера раскрыли уже во 2 сезоне — пересмотрел спустя годы и нашел 6 «улик»
«Нацист!»: в «Кавказской пленнице» Гайдая американцы нашли неожиданного злодея
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667