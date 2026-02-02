В 1 сезоне сериала «Дона Бежа» действие разворачивается в имперской Бразилии. Молодую женщину, опозоренную и изгнанную из высшего света, судьба ставит на грань выживания. Отказавшись от своего прошлого имени, она возрождается как мадам Бежа. Используя обаяние, острый ум и железную волю, она создаёт не просто бордель, а настоящий элитный салон — тайный центр политических интриг, финансовых сделок и запретных страстей. Её заведение становится местом силы, где собираются самые влиятельные мужчины страны. И теперь она сама диктует правила, превращая тех, кто когда-то сломал её жизнь, в пешки в своей собственной игре, чтобы отомстить и построить империю.