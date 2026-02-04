В 1 сезоне сериала «Цветок смерти» рассказывается история серийного убийцы Ли У Гёма, который утверждает, что совершает убийства во благо — чтобы спасать жизни других людей. На его защиту становится адвокат Пак Хан Джун, который соглашается вести дело убийцы из личных мотивов. Им противостоит принципиальный и целеустремлённый прокурор Ча И Ён, стремящаяся во что бы то ни стало добиться осуждения Ли У Гёма. Сюжет строится вокруг острых юридических и моральных конфликтов между героями. Они вынуждены расследовать заявление убийцы о том, что он может «исцелять» безнадёжно больных без скальпеля, но лишь в обмен на принесённую в жертву чужую жизнь, что ставит перед каждым из них невыносимо сложный выбор.