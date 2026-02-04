Оповещения от Киноафиши
Цветок смерти 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Цветок смерти
Цветок смерти Сезон 1
Bloody Flower 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 февраля 2026
Год выпуска 2026
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Цветок смерти»

В 1 сезоне сериала «Цветок смерти» рассказывается история серийного убийцы Ли У Гёма, который утверждает, что совершает убийства во благо — чтобы спасать жизни других людей. На его защиту становится адвокат Пак Хан Джун, который соглашается вести дело убийцы из личных мотивов. Им противостоит принципиальный и целеустремлённый прокурор Ча И Ён, стремящаяся во что бы то ни стало добиться осуждения Ли У Гёма. Сюжет строится вокруг острых юридических и моральных конфликтов между героями. Они вынуждены расследовать заявление убийцы о том, что он может «исцелять» безнадёжно больных без скальпеля, но лишь в обмен на принесённую в жертву чужую жизнь, что ставит перед каждым из них невыносимо сложный выбор.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
8 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Цветок смерти»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
4 февраля 2026
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
4 февраля 2026
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
11 февраля 2026
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
11 февраля 2026
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
18 февраля 2026
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
18 февраля 2026
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
25 февраля 2026
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
25 февраля 2026
