Актеры сериала «Одна тень на двоих»

Заношенные футболки в жизни не выкидываю – все тащу на дачу: там нашла им сразу 3 применения

Вот чем теперь мою ягоды вместо мыла и соды: даже малина не раскисает, а грязь легко уходит

Одежда изо льна идеальна для лета, но колется, зараза: замачиваю на ночь вот в чем – и она мягче объятий бабушки

Только 5 мини-сериалов Netflix идеальны от первой до последней секунды: про №4 и №5 трубили на каждом углу – смотрели остальные?

«Невский» — крепкий середнячок, но вот этот сериал с Паламарчуком — высший пилотаж: «Кинопоиск» не зря отправил его в топ-250 лучших

ИИ назвал лучший сериал про Османскую империю — «Великолепный век» хорош, но этот шедевр от Netflix на голову выше

«Мне нравится, что вы больны не мной...а этим чудесным тестом!»: угадайте советский фильм по строчке из популярной песни

«Мастера Маргариту» и самого Локшина легендарный литературовед Жаринов сровнял с землей: «Режиссер снял какую-то шнягу»

«Одиссея» несется к $1 000 000 000 в прокате, но без этого советского фильма Нолан считал бы копейки: вдохновился им (и еще парочкой)

Этот недооцененный детектив Wink «смотрел на одном дыхании, даже поесть забыл»: с рейтингом 7.6 не согласен – тянет на «девятку»