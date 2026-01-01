Новый «Ворошиловский стрелок», но теперь с Гармашем: в фильме «Пёс» старику снова придется защищать внучку

Был ли Аркенстон из «Хоббита» легендарным Сильмарилем? Разбираемся, почему этот камень так важен для гномов

Не уступают «Первому отделу»: топ-3 сериала, которые смотрятся на одном дыхании — увлекают своим сюжетом

Линч отказался от «Звездных войн» из-за вуки: променял на Sci-Fi, которого стыдился до смерти

«Мстители» в пролете, «Аватар» даже не в топ-3: лишь одному фильму удалось собрать в США $936 млн — настоящий король проката

В «Первом отделе» уже 5 сезонов: но лишь фанаты по кадру отличат один от другого – тест на внимательность

За окошком потеплело, отпуск где-то рядом: время угадать советское кино по летним кадрам (сложный тест)

Архивные кадры со съемок «Любовь и голуби» напоминают хоррор: Михайлов едва не погиб из-за «хотелки» Меньшова (видео)

«Михалков жаждал крови»: из советской «Собаки Баскервилей» пришлось вырезать жуткую сцену в духе «Иди и смотри»

«Включила случайно – замерла от удивления»: Сталкер из «Первого отдела 5» появлялся в другом сериале Тумаркина с рейтингом 7.9/10