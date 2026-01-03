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Наказание для храброго героя 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Наказание для храброго героя
Киноафиша Сериалы Наказание для храброго героя Сезоны Сезон 1
Yuusha-kei ni Shosu: Choubatsu Yuusha 9004-tai Keimu Kiroku 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 января 2026
Год выпуска 2026
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 48 минут

Актеры 1 сезона

Ёхэй Адзаками
Ёсицугу Мацуока
Ёсицугу Мацуока
Сюн Хориэ
Сюнъити Токи
Ёдзи Уэда
Сёя Тиба
Все актеры 1 сезона

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
7.9 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Наказание для храброго героя»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
3 января 2026
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
15 января 2026
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
22 января 2026
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
29 января 2026
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
5 февраля 2026
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
12 февраля 2026
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
19 февраля 2026
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
26 февраля 2026
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
5 марта 2026
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
12 марта 2026
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
19 марта 2026
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
26 марта 2026
График выхода всех сериалов
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