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Наказание для храброго героя 1 сезон смотреть онлайн
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ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
Киноафиша
Сериалы
Наказание для храброго героя
Сезоны
Сезон 1
Yuusha-kei ni Shosu: Choubatsu Yuusha 9004-tai Keimu Kiroku
18+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
3 января 2026
Год выпуска
2026
Количество серий
12
Продолжительность сезона
4 часа 48 минут
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Смотреть онлайн
ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
Актеры 1 сезона
Ёхэй Адзаками
Ёсицугу Мацуока
Сюн Хориэ
Сюнъити Токи
Ёдзи Уэда
Сёя Тиба
Все актеры 1 сезона
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
1
голос
7.9
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Наказание для храброго героя»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Episode 1
Сезон 1
Серия 1
3 января 2026
Серия 2
Episode 2
Сезон 1
Серия 2
15 января 2026
Серия 3
Episode 3
Сезон 1
Серия 3
22 января 2026
Серия 4
Episode 4
Сезон 1
Серия 4
29 января 2026
Серия 5
Episode 5
Сезон 1
Серия 5
5 февраля 2026
Серия 6
Episode 6
Сезон 1
Серия 6
12 февраля 2026
Серия 7
Episode 7
Сезон 1
Серия 7
19 февраля 2026
Серия 8
Episode 8
Сезон 1
Серия 8
26 февраля 2026
Серия 9
Episode 9
Сезон 1
Серия 9
5 марта 2026
Серия 10
Episode 10
Сезон 1
Серия 10
12 марта 2026
Серия 11
Episode 11
Сезон 1
Серия 11
19 марта 2026
Серия 12
Episode 12
Сезон 1
Серия 12
26 марта 2026
График выхода всех сериалов
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