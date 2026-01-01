Давно не ем изюм, если он глянцевый и блестит на солнце: теперь специально мою его по методичке кондитеров

«Новогодние каникулы отменяются?»: Минтруда наконец-то утвердил график праздничных выходных на 2027 год

3 пшика на стельку, и кроссовки больше не будут разить потом: даже дешевая обувь благоухает летом благодаря копеечной смеси

«Казань брал, Астрахань брал, тест… проходил»: закончите 5 шуток из великого советского кино (+балл, если не рассмеётесь в голос)

«Сага не закончена»: НВО снимет ремейк «Игры престолов» – спасибо провальному финалу и… Николаю Цискаридзе

А на море белый песок и тест по кино СССР: вспомните 5 фильмов про летний отдых по кадрам

Минск вместо Одессы: продолжение «Ликвидации» с Машковым все-таки снимут с подачи... Лукашенко – съемки уже в процессе

3 исторических сериала так хороши, что получили выше 9 баллов на IMDb: «Смотрится легко, картинка приятная»

«Мой абсолютный фаворит»: 3 малоизвестных, но атмосферных сериала по Кингу — № 3 вышел 26 лет назад, и писатель его обожает

«В жидкости вся сила!», так что пройдите тест: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с водоемами