Актеры сериала «Сицилийский экспресс»

Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Одиссея»
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Сицилийский экспресс
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Вся информация о сериале
Сальво Фикарра
Ficarra
Валентино Пиконе
Picone
Катя Фоллеза
Katia Follesa
Барбара Табита
Barbara Tabita
Джорджо Тирабасси
Giorgio Tirabassi
Массимилиано Тортора
Max Tortora
Массимилиано Тортора
Massimiliano Tortora
Анжело Тосто
Angelo Tosto
Заношенные футболки в жизни не выкидываю – все тащу на дачу: там нашла им сразу 3 применения
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Этот майонезный маринад спасет даже жесткую свинину из «Светофора»: шашлык получится сочным
Сериал по «Властелину колец» ждет перезапуск — 3-й сезон начнется с чистого листа, будто первых двух и не существовало
«Какая гадость эта ваша заливная рыба» — легко. А вот первую реплику фильма вспомните? Сложный тест для киноманов
Пока в мире собирает «Одиссея», россияне штурмуют кинотеатры из-за новинки со Стояновым — уже вторые выходные подряд №1 в прокате
«Невский» — крепкий середнячок, но вот этот сериал с Паламарчуком — высший пилотаж: «Кинопоиск» не зря отправил его в топ-250 лучших
«Мне нравится, что вы больны не мной...а этим чудесным тестом!»: угадайте советский фильм по строчке из популярной песни
«Одиссея» несется к $1 000 000 000 в прокате, но без этого советского фильма Нолан считал бы копейки: вдохновился им (и еще парочкой)
«Берегись автомобиля» превратили в сериал от Kion, и даже фанаты Рязанова поставили «класс»: «Трибунцев – идеальный Деточкин»
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