Это же Леха из «Ландышей»! Заметила знакомого актера в тизере нового «Дубровского» с Гаасом — вот кого он там сыграет (видео)

Сколько серий и сезонов у сериала «Лепила» с Панфиловым: можно ли посмотреть его за пару вечеров?

Не устоял даже султан: что сказала Хюррем, чтобы навсегда влюбить в себя Сулеймана

Монстры, зомби и супергерои — корейцы давно переплюнули Голливуд: 5 остросюжетных дорам с бюджетами под $50 млн

$500 тысяч за серию — кто из актеров «Игры престолов» сорвал самый жирный куш (но все равно умудрился обеднеть)

Этих женщин в советском кино уважали, любили и боялись: угадайте 5 фильмов по сильным героиням (тест)

Устюгов снимется в военном фильме за миллиард рублей: уже не угрюмый опер Шилов, а настоящий царь

5 фильмов, где приёмные дети меняют жизнь взрослых: от легендарного «Умницы Уилла Хантинга» до российского «Жемчуга»

Иностранцы глянули советскую экранизацию Булгакова : «Мастер и Маргарита» даже рядом не стоит – не зря у фильма 7.7 на IMDb

320 000 000 просмотров – слёз еще больше: над этой серией «Маши и медведя» россияне рыдают в три ручья, а иностранцы не понимают подвоха