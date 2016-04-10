В 1 сезоне 13 серии сериала «Девушка по вызову» главная героиня переживает небольшое преображение: она увлекается французским языком, становится еще более уверенной в себе. Кристин также ведет напряженную игру со своим новым обеспеченным клиентом.
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