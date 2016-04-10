В 1 сезоне 13 серии сериала «Девушка по вызову» главная героиня переживает небольшое преображение: она увлекается французским языком, становится еще более уверенной в себе. Кристин также ведет напряженную игру со своим новым обеспеченным клиентом.
Нужно ли мыть укроп и петрушку с грядки? Запомните это раз и навсегда
Одна ошибка — и все заготовки насмарку: шеф-повар подсказал, как правильно закатывать банки, чтобы они не взрывались
Робот-пылесос, моющий пылесос или паровая швабра: эксперт объяснила, что в 2026 году стоит купить для дома
«Не ругайся, Маня – лучше тест пройди»: настоящий знаток «Места встречи» ответит без подсказки – вопрос всего один, зато какой
Warner Bros. отправит «Вонку» в новое приключение — снова без Чарли и без фабрики: у сиквела уже есть одна серьезная проблема
Наш ответ Финчеру: этот сериал НТВ оказался так хорош, что приглянулся Apple TV — уже 3 сезона за плечами, а оценка все еще выше 7,5
В СССР их обожали многие, но тест пройдут единицы: вспомните 5 фильмов по актерам-красавчикам
Тест за секунды покажет, кто тут фанат Гайдая: вспомните 5 фильмов мэтра по первому кадру
В свежем детективном ужастике «скрестили “Беверли-Хиллз 90210” с “Молчанием ягнят”»: оторваться не могут даже хейтеры хорроров
Мёрф расшифровала послание из черной дыры — а вам всего-то надо угадать, откуда эти 6 кадров: тест по фильмам Нолана
«Андрюха, у нас тест. Возможно криминал»: в каком «ментовском» сериале прозвучали 6 цитат
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail