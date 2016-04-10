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Киноафиша Сериалы Девушка по вызову Сезоны Сезон 1 Серия 13

Девушка по вызову 2016 13 серия 1 сезон

7.4 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Девушка по вызову»
Вход
Сезон 1 / Серия 1 10 апреля 2016
Друг
Сезон 1 / Серия 2 10 апреля 2016
Удержание
Сезон 1 / Серия 3 17 апреля 2016
Пересечение линии
Сезон 1 / Серия 4 24 апреля 2016
Страховка
Сезон 1 / Серия 5 1 мая 2016
Границы
Сезон 1 / Серия 6 8 мая 2016
Доступ
Сезон 1 / Серия 7 15 мая 2016
Провокация
Сезон 1 / Серия 8 22 мая 2016
Исподтишка
Сезон 1 / Серия 9 29 мая 2016
Доступный
Сезон 1 / Серия 10 5 июня 2016
Фальсификация
Сезон 1 / Серия 11 12 июня 2016
Дом
Сезон 1 / Серия 12 19 июня 2016
Разделение
Сезон 1 / Серия 13 19 июня 2016
О чем серия

В 1 сезоне 13 серии сериала «Девушка по вызову» главная героиня переживает небольшое преображение: она увлекается французским языком, становится еще более уверенной в себе. Кристин также ведет напряженную игру со своим новым обеспеченным клиентом.

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