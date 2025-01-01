Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Родственный обмен Постеры

Постеры сериала «Родственный обмен»

Постеры сериала «Родственный обмен» Вся информация о сериале
Создатели «Игры престолов» взялись за новый сериал и даже его не испортили: только вышел, а рейтинг на Rotten Tomatoes — 89%
Премьера «Золотого дна» сорвалась в последний момент: Кинопоиск удалил дату 28 ноября — вот когда теперь ждать продолжения
Среди злодеев «Пиратов Карибского моря» этот — самый чудовищный и бесчеловечный: но что сделало Джонса таким? Разбираемся
Мечтали посмотреть нового «Хищника»? А ведь фильм оказался копией «Звездных войн», Чубака и C-3PO на месте
«Гарри Поттер никогда не был крутым»: Том Фелтон стал изгоем из-за Мальчика, который выжил – и спустя годы разочаровался во франшизе
«Мне тебя вылечить?»: 3-й сезон «Магической битвы» уже стартовал – показали то, чего не было в манге (и даже Годжо вернулся)
Пеннивайза в «Оно» должен был сыграть не Билл Скарсгард — вот почему актер выбыл из проекта
Культовую sci-fi трилогию теперь можно посмотреть на Netflix — первому фильму в этом году исполнилось 40 лет
За год до «Метода»: в 2016-м Netflix выкупил этот сериал с Прилучным – тест покажет, помните ли вы сюжет
Создатель GTA признался в любви к фильму, от которого зрители падали в обморок: назвал советскую драму лучшим военным кино всех времен
Ближе к «Крепкому орешку», чем к хоррору: новая экранизация Кинга пропитана духом боевиков 80-х — премьера уже в ноябре
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше