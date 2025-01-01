Сценарий от автора «Переходного возраста» и Карлайл в главной роли: новый сериал «Взлом» основан на реальных событиях - вы должны это увидеть

Ляп из «Назад в будущее» не дает покоя зрителям уже 40 лет: откуда Марти вообще взял фен

Если бы не Шерлок, то «Утомленных солнцем 2» и не было бы: Михалков признался, почему вообще снял сиквел с рекордным бюджетом

Вин Дизель выдвинул 3 условия для «Форсажа 11»: в космос больше не полетим — теперь планы посерьезнее

В забытом детективе НТВ сияют звезды «Мажора» и «Невского», но полюбили его не за это: зрители бросали работу, лишь бы посмотреть за раз

Сидит как-то Штирлиц в кабинете Мюллера, а на стене привет из СССР – проморгали и создатели, и зрители (фото)

Выросли на «Ну, погоди!»? Тогда легко сможете ответить на 7 из 7 вопросов нашего теста

Узнать фильм СССР по главному герою может каждый: а вспомните ли вы ленту по описанию его спутника? (тест)

«И это – наши деньги»: россияне оценили этот военный фильм на 7.9 – а Михалков прошелся катком, назвав «просто плохим»

«Афоню» многие узнают сразу: а вы вспомните 5 других фильмов Данелии по кадрам с мужчинами (тест)