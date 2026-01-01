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Скоро в прокате «Хранитель камфорного дерева»
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Гуанахуато, Мексика
Моя стиралка больше не скачет как сумасшедшая при отжиме: помогла простая пластиковая бутылка (теперь стоит как вкопанная)
Даже вопросы про Крым так не отпугивают мошенников: простой, но рабочий метод борьбы от эксперта по кибербезопасности
Каждое лето достаю пачку соды и сыплю на матрас: старый советский лайфхак до сих пор работает
«Все сюжеты позаимствовал»: «Игру престолов» уличили в плагиате – Цискаридзе поймал Мартина за руку, как дешевку
Свой лучший детектив создатель «Йеллоустоуна» снял по реальным событиям: американская Каменская расследует жуткое убийство индианки
Вспомните 6 великих фильмов СССР по кадру с поездом: спорим, не отличите «Родню» Михалкова от других шедевров? (чух-чух-тест)
«Редкостные фекалии»: свежий сериал с Устюговым мог стать новой «Ликвидацией», но увы – «полная брехня по реальным событиям»
6 российских сериалов чаще всего смотрели весной 2026 года: «Первый отдел» в топ не попал, но зато есть наша «Игра престолов»
«Ничего подобного за всю историю»: российский мульт с рейтингом 9,3 (!) заходит даже взрослым — пока смотрели «Машу и Медведь», вышел настоящий хит
Раскрываем сладкую ложь DreamWorks: «Шрек» оказался приукрашенной экранизацией книги — Фиона и Осел там были совсем другими
182 182 286 просмотров на YouTube и это не предел: только в этой серии «Маши и Медведя» спрятали больше 10 отсылок к кинохитам
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