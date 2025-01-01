Дуэйн Джонсон запускает «Джуманджи 3» — и один кадр ставит под вопрос, как именно завершат сагу, заработавшую студии 2 млрд долларов (фото)

17 минут, которые меняют все: спустя 20 лет Ридли Скотт признал, что зря вырезал сцены с Евой Грин из «Царства небесного»

У всех Таргариенов белые волосы? Но что тогда не так с Джоном Сноу

«Лучшая медицинская драма за всю историю»: этот свежий сериал со звездой «Бумажного дома» — находка для тех, кто ждет «Больницу Питт»

Шито-крыто и закрыто: сцена после титров в «Троне: Арес» намекает на продолжение — но нужно ли оно Disney после потери миллионов долларов?

Всегда был на втором плане: герою из нового «Супермена» HBO посвятит целый сериал — и это не Лоис Лейн

«Многих это удивит»: новый «Аватар» официально поставил франшизу в один ряд со «Звездными войнами» — первые зрители окрестили шедевром

«Это точно будет необычно»: Журавлев из «Натальной карты», Харламов и Куценко — каст нового российского фэнтези (когда премьера?)

За 18 лет до Кэмерона в СССР сняли своего «Терминатора», и его запретили моментально – дерзкий робот оказался неугоден властям

Про религию и смерть: во «Франкенштейне» дель Торо спрятаны отсылки к гениальным картинам прошлого, и мы отыскали 5 – сможете больше?