Постеры сериала «Анхела»

Анхела
Выше — только «Рыцарь Семи Королевств»: этот спин-офф культового сериала неожиданно вырвался в топы
Третья часть «Дюны» будет самой тяжелой главой истории Атрейдеса: Шаламе уже попрощался с фанатами
3 российских сериала, где в центре сюжета — принципиальные адвокаты: №1 вышел в 2024 году
Шиканул на всю котлету: сколько потратил Егор на «бордельеро» в «Калине красной»
СССР получил первый «Оскар» задолго до фильма «Война и мир» Бондарчука — работу отправили в США с особой миссией
Хороший тест, надо проходить: вспомните 5 цитат из «Служебного романа»
Не хватило «Сказки о царе Салтане»? Для вас уже снимают другую экранизацию Пушкина – на этот раз сериал
Худший фильм Бортко не спас даже Давос из «Игры престолов»: детектив за $10 000 000 не собрал в прокате даже 1,5 млн рублей
«Рожа от сохи»: почему Меньшов не стал играть Гошу в «Москва слезам не верит», хотя очень хотел
Мать отравила детей, чтобы «спасти от русских солдат», а он выжил: судьба немецкого актера из «Семнадцати мгновений весны»
«17 мгновений весны» пришлось срочно править перед показом в Германии: нашли столько ляпов, что половину сцен пустили под нож
