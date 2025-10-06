Меню
Анхела
Статьи
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Статьи о сериале «Анхела»
Вся информация о сериале
«Если вам нравятся фильмы Хичкока»: топ-5 Netflix захватил испанский триллер — «Алисе в Пограничье» пришлось подвинуться
За неделю собрала миллионы просмотров.
Написать
6 октября 2025 10:23
Холод до дрожи, снег по пояс — но никакого Севера: где на самом деле снимали «Ледяной предел»
«Рыба замороженная» или любовь на пределе: за какие экранные пары зрители болеют больше всего во 2 сезоне «Ронина»
Не злодей, не убийца, а… заложник?! Канон Кайло Рена в «Звездных войнах» переписали (опять) – а ведь казалось, что хуже быть не может
Цитату про овечку из «Сумерек» помнят многие: но эти 5 деталей сюжета знают лишь истинные фанаты (тест)
«Джонни Депп хороший актер, но…»: легендарный Вилли Вонка не простил Бертона за ремейк — воспринял как плевок в лицо
«Не можешь молчать – умрешь»: ИИ сравнил игры из 3-х сезонов «Алисы в Пограничье» – за секунду выбрал самую «подлую и гениальную»
ДиКаприо больше не звучит как раньше: новая озвучка в «Битве за битвой» застала зрителей врасплох — а где же Бурунов?
«Увидеть ужас»: в США нашли новый способ пугать зрителей — экспериментальный проект от HBO уже начал покорять топы
Собачий «Оскар» в студию! Долгожданный хоррор «Глазами пса» не оправдал хайпа — премьера в России поставила жирную точку
От создателей «Джона Уика» и «Любовь. Смерть. Роботы»: этот мульт сейчас хайпит на Netflix – за пару дней получил 82% свежести и 2-й сезон
«Ночные кошмары обеспечены»: от этой серии «Маши и Медведя» мурашки по коже — и здесь показывают Машу еще совсем крохой
