Сколько лет Киану Ривзу в каждой «Матрице» и почему фанаты шутят, что он бессмертен

Почему фанаты считают 13-й сезон «Американской истории ужасов» ключом ко всему, что происходило раньше

Пока смотрите на взрывы в «Терминаторе» и стального Арни, не замечаете очевидного: имя Джона Коннора выбрано совсем не случайно

«Погоди, Петенька, остался рядок и петелька»: вспомните 5 фильмов СССР по героиням, вяжущим в кадре (тест)

«Лучшая история»: спецвыпуск «Леди Баг» с 8,5 баллами внезапно переплюнул весь сериал — новые герои требуют отдельного спин-оффа

«В совершенно другой лиге»: ИИ сравнил интеллект Ганнибала и Декстера — самый умный маньяк на ТВ одержал безоговорочную победу

До премьеры 2 недели, но уже все ясно: первый человек, увидевший финальную серию «Очень странных дел», вынес вердикт

«Очень странные дела» появились благодаря Кингу, Спилбергу и «Чужому» — но сама идея родилась из жуткого реального эксперимента ЦРУ

«Трагический, но мне нравится»: этот военный фильм СССР – любимый у Марии Кожевниковой, не зря рейтинг 8.4

«Призрачно все в этом мире бушующем»: из какого фильма песня «Есть только миг» и еще 4 композиции – вспомнят только знатоки (тест)