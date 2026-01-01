Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Властелины Вселенной»
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Постеры сериала «Зимнее танго»
Вся информация о сериале
Вожусь в огороде без перчаток с утра до вечера, а руки как у королевы: секрет прост как 3 рубля
Массовый обман россиян на АЗС — табличка на дверях предупредит, что здесь вас одурачат
Даже в пустынные 50+ чувствуют себя комфортно: почему бедуины носят только черное, хотя оно греется под солнцем
Изгиб обнимать не предлагаем, а вот пройти тест – пожалуйста: вспомните 5 фильмов СССР по кадру с гитарой
Лучше всякого свидания: нашла 5 сериалов для идеального «диванного» вечера со второй половинкой
От 3-х российских сериалов не могли оторваться тысячи зрителей: сняты по книгам, да покруче скандального «Мастера и Маргариты»
Пересмотреть это «сокровище» от HBO — все равно что заново влюбиться: с каждым сезоном круче, и 8,1 на IMDb заслужены
«Хороший тест, надо брать»: вспомните 5 деталей из «Служебного романа» – без ошибок справятся только фанаты
4 млн зрителей уже оценили эту дораму от Netflix: «более смешной черной комедии не смотрела давно» – не зря у нее 100% свежести
Обязательно пересмотрю эти 5 сериалов Netflix: безупречны от и до – даже финал не провисает
«17 мгновений весны» и 5 вопросов в тесте: вспомните, кому из героев принадлежат эти легендарные цитаты
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