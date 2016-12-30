Меню
Постер сериала Притворщики
1 постер
Киноафиша Сериалы Притворщики

Притворщики (2016 - 2016)

Pritvorshchiki 18+
Год выпуска 2016
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 1 час 30 минут

О чем сериал

Миша Голиков без памяти влюблен в самую прекрасную девушку на свете. Полгода ничто не омрачает счастье влюбленных, пока в один прекрасный день не происходит неожиданное знакомство с родителями Юли – генералом Макаром Ильичом и его женой Верой Васильевной. Генерал испытывает Мишу на прочность. Юноша с достоинством выдерживает все испытания, но немного приукрашивает свою биографию. Желая понравиться семье Юли, он красочно описывает богатую приключениями жизнь своих родителей, которых на самом деле у него нет. Невинная ложь приводит к неожиданным последствиям. Генерал настаивает на немедленном знакомстве с семьей Миши. Находчивый молодой человек нанимает профессиональных актеров, которых и представляет в качестве мамы и папы. «Притворщики», желая Мише только лучшего, сами не замечают, как пускают его жизнь под откос.

В ролях
Анастасия Евграфова
Юлия Сулес
Никита Юранов
Михаил Филиппов
Александр Андриенко
Владимир Фоков
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Сезоны
Притворщики - Сезон 1 Сезон 1
2016, 2 эпизода
 
Отзывы о сериале
Кадры из сериал
