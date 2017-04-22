Саша Корзухина, талантливый реставратор, неожиданно оказывается подозреваемой. Убит знаменитый антиквар Лыгин. А Саша была у него прошлым вечером. По его просьбе она приехала к нему на дачу, но Лыгина там не нашла. А утром, вернувшись, обнаружила его труп. Через несколько дней Саша вновь оказывается на месте преступления. Убит коллекционер, и опять у Саши была назначена с ним встреча. Следователь Греков серьезно подозревает Сашу. И ей ничего не остается, как самой взяться за поиски преступника и попытаться разобраться, что же ищет убийца, который всегда оказывается на шаг впереди.