Постер сериала Дом у последнего фонаря
1 постер
Киноафиша Сериалы Дом у последнего фонаря

Дом у последнего фонаря (2017 - 2017)

Dom u poslednego fonarya 18+
Год выпуска 2017
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 3 часа 0 минут

О чем сериал

Саша Корзухина, талантливый реставратор, неожиданно оказывается подозреваемой. Убит знаменитый антиквар Лыгин. А Саша была у него прошлым вечером. По его просьбе она приехала к нему на дачу, но Лыгина там не нашла. А утром, вернувшись, обнаружила его труп. Через несколько дней Саша вновь оказывается на месте преступления. Убит коллекционер, и опять у Саши была назначена с ним встреча. Следователь Греков серьезно подозревает Сашу. И ей ничего не остается, как самой взяться за поиски преступника и попытаться разобраться, что же ищет убийца, который всегда оказывается на шаг впереди.

В ролях
Елена Великанова
Дмитрий Бедерин
Максим Щеголев
Сергей Подольный
Иван Гришанов
Александр Константинов
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Сезоны
Дом у последнего фонаря - Сезон 1 Сезон 1
2017, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
Кадры из сериал
