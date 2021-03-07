Меню
Постер сериала Черная вдова
1 постер
Киноафиша Сериалы Черная вдова

Черная вдова (2021 - 2021)

Chernaya vdova 18+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 3 часа 0 минут

О чем сериал

Александру Корзухину терзают кошмары и навязчивая мысль, что она губит мужчин, которых любит. Греков просит Сашу помочь в раскрытии убийства художника Маренкова, он хочет сделать это самостоятельно, чтобы вернуть место в отделе. Саша соглашается, узнав, что в деле замешан её учитель Борис Андреевич Лукьянов, который до сих пор винит Корзухину в смерти её первого мужа – талантливого художника Ивана. Саша решает одна поговорить с учителем. Выясняется, что именно Борис Андреевич вывел Маленкова на заказ, из-за которого тот был убит. Маренков копировал редкую коллекцию гравюр, изготовленных в мастерской самого Альбрехта Дюрера. Специалисты называют эту серию «Коллекцией Черной вдовы». Корзухина продолжает расследование, но вскоре оказывается втянута в смертельную игру. Трагическим образом погибает Борис Андреевич, а все улики указывают на Сашу. Полиция начинают охоту за тем, кто копирует гравюры, и главная подозреваемая — Корзухина. Чтобы выпутаться и спасти семью, Саша вынуждена придумать свой план спасения.

В ролях
Елена Великанова
Максим Щеголев
Любовь Германова
Максим Сапрыкин
Алексей Фаддеев
Анна Попова
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

Сезоны
Черная вдова - Сезон 1 Сезон 1
2021, 4 эпизода
 
Кадры из сериал
