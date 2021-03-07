Александру Корзухину терзают кошмары и навязчивая мысль, что она губит мужчин, которых любит. Греков просит Сашу помочь в раскрытии убийства художника Маренкова, он хочет сделать это самостоятельно, чтобы вернуть место в отделе. Саша соглашается, узнав, что в деле замешан её учитель Борис Андреевич Лукьянов, который до сих пор винит Корзухину в смерти её первого мужа – талантливого художника Ивана. Саша решает одна поговорить с учителем. Выясняется, что именно Борис Андреевич вывел Маленкова на заказ, из-за которого тот был убит. Маренков копировал редкую коллекцию гравюр, изготовленных в мастерской самого Альбрехта Дюрера. Специалисты называют эту серию «Коллекцией Черной вдовы». Корзухина продолжает расследование, но вскоре оказывается втянута в смертельную игру. Трагическим образом погибает Борис Андреевич, а все улики указывают на Сашу. Полиция начинают охоту за тем, кто копирует гравюры, и главная подозреваемая — Корзухина. Чтобы выпутаться и спасти семью, Саша вынуждена придумать свой план спасения.