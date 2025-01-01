Продолжение «Алисы в Пограничье» посвятят не Арису? У культовой манги был спин-офф

Это поражение было не последним: что случилось с Марком Керром после титров «Крушащей машины»

Самые громкие и яркие новинки осени 2025: 6 сериалов, что изменят ваше восприятие азиатского кино — не уснете до самого утра

«Зимородку» простили, а «Щербету» — нет: 4-й сезон только начался, а на 5-ом уже ставят крест — сериал загнали в угол

По самой страшной книге Кинга нормального хоррора нет до сих пор: Гильермо дель Торо готов убить за то, чтобы это исправить

Герой из легендарного «Сияния» появится в новой экранизации Кинга: а вот Пеннивайза в сериал затащили чудом

Фея-крестная из «Шрэка 2» даже не в тройке: топ-25 злодеев мультфильмов DreamWorks всех времен — от лучших к худшим

Сколько сезонов у «Моей геройской академии»: разложили все по порядку, чтобы вы не запутались — а еще показали тизеры финальной части (видео)

Единственный нормальный персонаж? Не совсем. В «Сумерках» осталась открытая концовка — и всему виной отец Беллы

Netflix стоило остановиться: манга «Алиса в Пограничье» закончилась куда логичнее сериала — 3-й сезон явно был лишним