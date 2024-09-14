Когда Чэн Чэ была ребёнком, её родители скончались, сироту взяла на воспитание знатная семья Сян. По завещанию бабушки, чтобы сохранить наследство, она должна выйти замуж за своего сводного брата Тиндуна, который не испытывает к девушке никаких романтических чувств. После очередной бурной ссоры между молодыми жених оказывается в коме, и это удаётся сохранить в секрете. Тогда Чэн Чэ приходится обратиться к Е Жаню — брату-близнецу Тиндуна, который возглавляет банду «Лазурный дракон». Она надеется, что дерзкий лидер группировки сыграет роль своего брата на свадебной церемонии. Но захочет ли Е Жань помогать той, по чьей вине провёл полгода в тюрьме?