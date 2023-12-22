Наивная и любознательная девушка А Гань страдает от тяжёлой болезни, но врождённый оптимизм и сила воли не позволяют ей сдаваться. Оказавшись на грани жизни и смерти, она попадает в параллельный мир и теряет память. Там она знакомится с юношей Ши И, который дарит ей шлем и предлагает поучаствовать в боях на Арене судьбы. Любопытство берёт верх, и она соглашается. Во время первого боя А Гань оказывается в безвыходном положении, но неожиданно понимает, что шлем обладает искусственным интеллектом, и в её руках оказалось мощное оружие, управляющее её телом. А Гань становится искусным бойцом, и с каждой новой победой к девушке возвращается часть воспоминаний о её прошлом. Героине предстоит пройти трудный путь к преображению и самопознанию и открыть в себе новые способности, о которых она даже не подозревала.