Постер сериала Арена судьбы
1 постер
Киноафиша Сериалы Арена судьбы

Арена судьбы (2023 - 2024)

Mingyun Quan Tai 18+
Год выпуска 2023
Страна Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 18 минут
Телеканал Bilibili
Продолжительность сериала 3 часа 36 минут

О чем сериал

Наивная и любознательная девушка А Гань страдает от тяжёлой болезни, но врождённый оптимизм и сила воли не позволяют ей сдаваться. Оказавшись на грани жизни и смерти, она попадает в параллельный мир и теряет память. Там она знакомится с юношей Ши И, который дарит ей шлем и предлагает поучаствовать в боях на Арене судьбы. Любопытство берёт верх, и она соглашается. Во время первого боя А Гань оказывается в безвыходном положении, но неожиданно понимает, что шлем обладает искусственным интеллектом, и в её руках оказалось мощное оружие, управляющее её телом. А Гань становится искусным бойцом, и с каждой новой победой к девушке возвращается часть воспоминаний о её прошлом. Героине предстоит пройти трудный путь к преображению и самопознанию и открыть в себе новые способности, о которых она даже не подозревала.

В ролях
Бянь Цзян
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Сезоны
Арена судьбы - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 12 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
