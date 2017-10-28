Меню
Что делает твоя жена? (2017 - 2017)

Chto delaet tvoya zhena? 18+
Год выпуска 2017
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Інтер
Продолжительность сериала 15 часов 0 минут

О чем сериал

Жизнь Валерии похожа на бесконечный день сурка: каждое утро она встает на полчаса раньше своего мужа и провожает его на работу в Следственный комитет. Потом выполняет редкие заказы на дешевые украшения, готовит ужин, встречает Игоря и выслушивает очередную историю о неудачной попытке расследования. Казалось бы, так будет продолжаться вечно, но унылому течению жизни Логиновых приходит конец, когда над Игорем нависает угроза увольнения из органов. Как настоящая женщина, Валерия решает взять карьеру супруга в свои руки и переквалифицироваться из швеи в сыщика. Правда, тайного. Она с головой погружается в криминальный мир и без прикрытия и табельного оружия раскрывает даже самые запутанные преступления! А вечером, как ни в чем не бывало, возвращается домой и пытается навести мужа на правильный след. Ситуацию усложняет и неожиданный приезд свекрови Антонины Игоревны, подозревающей невестку в измене своему сыну.

В ролях
Анна Слю
Анна Слю
Кирилл Жандаров
Кирилл Жандаров
Марина Иванова
Надежда Кондратовская
Вера Кобзарь
Оксана Жданова
Все актеры и съемочная группа

Сезоны
Что делает твоя жена? - Сезон 1 Сезон 1
2017, 20 эпизодов
 
