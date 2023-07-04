Бессмертную девушку-демона по имени Агат мучают воспоминания о трагических событиях её тяжелого прошлого. Чтобы облегчить страдания, она избавляется от половины своей головы и выбрасывает её в долину. Слёзы Агат заполняют округу, образуя огромное озеро, которое вызывает наводнение в аду. Узнав о стихийном бедствии, принц духов Алоис отправляется в мир смертных, чтобы расследовать необычное происшествие, и встречает Агат. Так начинается история их любви, полная опасных приключений, романтики и тайн.