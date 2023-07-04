Меню
Постер сериала Агат
1 постер
Киноафиша Сериалы Агат

Агат (2023 - …)

Wu Nao Monu 18+
Год выпуска 2023
Страна Китай
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 8 минут
Телеканал Bilibili
Продолжительность сериала 4 часа 0 минут

О чем сериал

Бессмертную девушку-демона по имени Агат мучают воспоминания о трагических событиях её тяжелого прошлого. Чтобы облегчить страдания, она избавляется от половины своей головы и выбрасывает её в долину. Слёзы Агат заполняют округу, образуя огромное озеро, которое вызывает наводнение в аду. Узнав о стихийном бедствии, принц духов Алоис отправляется в мир смертных, чтобы расследовать необычное происшествие, и встречает Агат. Так начинается история их любви, полная опасных приключений, романтики и тайн.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.4 IMDb
Сезоны
Агат - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 15 эпизодов
 
Агат - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2024, 15 эпизодов
 
Кадры из сериал
