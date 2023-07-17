Могущественный король демонов Кродин собирает огромную армию, чтобы атаковать государство Картлан. Бесстрашный воин Чи-де Дофен встаёт на защиту своей страны и в одиночку вступает в схватку с силами зла. Он врывается в замок врагов и уничтожает Кродина. Казалось бы, победа одержана, но воину предстоят новые суровые испытания и захватывающие приключения. Чи-де Дофен становится отшельником и уединяется в своём жилище. Но верные слуги Кродина уже идут по его следу. Они открывают охоту на отважного героя, чтобы отомстить.