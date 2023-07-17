Меню
Герой четвертой стены (2023 - 2023)

4 Cut Hero 18+
Год выпуска 2023
Страна Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 8 минут
Телеканал Bilibili
Продолжительность сериала 1 час 20 минут

О чем сериал

Могущественный король демонов Кродин собирает огромную армию, чтобы атаковать государство Картлан. Бесстрашный воин Чи-де Дофен встаёт на защиту своей страны и в одиночку вступает в схватку с силами зла. Он врывается в замок врагов и уничтожает Кродина. Казалось бы, победа одержана, но воину предстоят новые суровые испытания и захватывающие приключения. Чи-де Дофен становится отшельником и уединяется в своём жилище. Но верные слуги Кродина уже идут по его следу. Они открывают охоту на отважного героя, чтобы отомстить.

5.6 IMDb
Сезоны
Герой четвертой стены - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 10 эпизодов
 
