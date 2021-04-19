Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Я действительно бесполезен?
1 постер
Киноафиша Сериалы Я действительно бесполезен?

Я действительно бесполезен? (2021 - …)

Call Star 18+
Год выпуска 2021
Страна Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 10 минут
Телеканал Bilibili
Продолжительность сериала 2 часа 0 минут

О чем сериал

Неугомонный Стар родился с уникальной способностью. Он — одна из тех маленьких звёздочек, которые кружатся вокруг головы человека, потерявшего сознание. Инициативный и авантюрный герой очень боится быть невостребованным и бесполезным. Он готов по первому зову прийти на помощь каждому, кому грозит опасность. Стар получает сигнал бедствия от паренька, лежащего на рельсах в метро, и теперь он должен вычислить станцию, на которой случилось происшествие. После инцидента Стар решает открыть собственное агентство, чтобы помогать людям, попавшим в беду.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Сезоны
Я действительно бесполезен? - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 12 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Почему далеко не все хоббиты умели читать и писать? В Шире главным считали совсем иной навык
Ждете 3 сезон «Спросите медсестру» с Пановой? Рассказываем, будет ли продолжение у этого сериала и когда оно может выйти
Netflix снова лезет в скандал: в октябре выйдет второй сезон аниме с запятнанной репутацией
Чем на самом деле закончились истории Китнисс, Сноу и Пита из «Голодных игр»: фильмы хороши, но надо читать книгу
От попугая Кеши до Печкина: многим знакомы эти 12 мультгероев СССР — а вот их прототипы видел не каждый, проверьте и вы себя (фото)
Переполох на Amazone: «Мистер и миссис Смит» с Эйдельштейном заморозили — шансов увидеть его в роли шпиона все меньше
«Пару лет назад я был никем»: на «Эмми-2025» побили два серьезных рекорда — один из них вот уже 40 лет считался «вечным»
«Прочь», «Грешники» и «Крик» — герои этих хорроров окажутся в одном фильме: премьера летом 2026 года — попробуйте догадаться, о каком проекте речь
Залили клавиатуру кофе, начальник наорал? Вы не одиноки! 5 фильмов для тех, кто ненавидит понедельники — «перезагрузят» голову и укажут путь
Фанатам «Куба» приготовиться: клаустрофобия на экране — 6 фильмов, действие которых происходит в замкнутом пространстве
Киллиан Мерфи ответил на слухи о своем участии в сериале по «Гарри Поттеру» — на роль он бы все равно не согласился по одной забавной причине
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше