Почему далеко не все хоббиты умели читать и писать? В Шире главным считали совсем иной навык

Ждете 3 сезон «Спросите медсестру» с Пановой? Рассказываем, будет ли продолжение у этого сериала и когда оно может выйти

Netflix снова лезет в скандал: в октябре выйдет второй сезон аниме с запятнанной репутацией

Чем на самом деле закончились истории Китнисс, Сноу и Пита из «Голодных игр»: фильмы хороши, но надо читать книгу

От попугая Кеши до Печкина: многим знакомы эти 12 мультгероев СССР — а вот их прототипы видел не каждый, проверьте и вы себя (фото)

Переполох на Amazone: «Мистер и миссис Смит» с Эйдельштейном заморозили — шансов увидеть его в роли шпиона все меньше

«Пару лет назад я был никем»: на «Эмми-2025» побили два серьезных рекорда — один из них вот уже 40 лет считался «вечным»

«Прочь», «Грешники» и «Крик» — герои этих хорроров окажутся в одном фильме: премьера летом 2026 года — попробуйте догадаться, о каком проекте речь

Залили клавиатуру кофе, начальник наорал? Вы не одиноки! 5 фильмов для тех, кто ненавидит понедельники — «перезагрузят» голову и укажут путь

Фанатам «Куба» приготовиться: клаустрофобия на экране — 6 фильмов, действие которых происходит в замкнутом пространстве