Неугомонный Стар родился с уникальной способностью. Он — одна из тех маленьких звёздочек, которые кружатся вокруг головы человека, потерявшего сознание. Инициативный и авантюрный герой очень боится быть невостребованным и бесполезным. Он готов по первому зову прийти на помощь каждому, кому грозит опасность. Стар получает сигнал бедствия от паренька, лежащего на рельсах в метро, и теперь он должен вычислить станцию, на которой случилось происшествие. После инцидента Стар решает открыть собственное агентство, чтобы помогать людям, попавшим в беду.