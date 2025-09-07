Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Сердцебиение
Постер сериала Сердцебиение
Постер сериала Сердцебиение
Рейтинги
мало голосов
Оцените
3 постера
Киноафиша Сериалы Сердцебиение

Сердцебиение (2025 - …)

Çarpıntı 18+
Год выпуска 2025
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 30 минут
Телеканал Star TV
Продолжительность сериала 7 часов 30 минут

О чем сериал

 

Асли родом из небогатой семьи: отца она не помнит, мать находится в постоянном поиске богача, который будет содержать ее и семью. Асли очень хочет быть здоровой и счастливой, но не может, потому что у нее больное сердце, которое может остановиться в любую секунду. Ей срочно нужен донор, и однажды он появляется — молодая девушка попадает в аварию, и ее сердце достается Асли. Мать погибшей девушки — Хюлья — проникается к Асли, ведь сердце ее дочери теперь бьется в ее груди. Хюлья забирает Асли в свой особняк, и там она встречает племянника Хюльи — Араса, который считает, что Асли — не та, за кого себя выдает. Она не жертва, которой досталось сердце его двоюродной сестры, а охотница за большими деньгами. Отношения Араса и Асли не ладятся, но вскоре молодые люди влюбляются друг в друга, не подозревая о том, что девушка, сердце которой пересадили Асли, — ее сестра-близнец. 

В ролях
В ролях
Керем Бюрсин
Керем Бюрсин
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв

Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Сердцебиение»

1. Bölüm
Сезон 1 Серия 1
7 сентября 2025
2. Bölüm
Сезон 1 Серия 2
14 сентября 2025
3. Bölüm
Сезон 1 Серия 3
21 сентября 2025
4. Bölüm
Сезон 1 Серия 4
28 сентября 2025
5. Bölüm
Сезон 1 Серия 5
5 октября 2025
График выхода новых серий
Сезоны
Сердцебиение - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2025, 5 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Финал будет таким же, как и в «Игре в кальмара»? Один кадр из нового сезона «Алисы в Пограничье» расстроил фанатов
«Хоть тело Гаррати и стало победителем, душа его умерла»: что скрывает концовка «Долгой прогулки» и как ее трактуют поклонники
«А чой-то вы тут делаете? А?» Может лучше пройдете тест, в котором надо угадать советский фильм по яркому эпизоду?
Фанатам «Ментовских войн» будет больно: Устюгов назвал Шилова «фриком» — и поставил крест на 12-м сезоне
Фаны «Смешариков» ревут: ну когда Нюша и Бараш будут вместе? Авторы неспроста топчутся на месте — есть план на будущее
Холланд публично «унизил» Marvel — назвал реально стоящее кино: выйдет в один месяц с «Человеком-пауком 4»
Совмещаем приятное с полезным: топ-5 исторических драм, в которых нет и капли вымысла
Фанаты детективов расхвалили новинку от Netflix на 8,2 балла — настолько крутой, что заходит всем (даже не ценителям жанра)
Италия, Гавайи, Таиланд — что дальше? «Белый лотос» задирает планку в 4-м сезоне — новая локация обещает кучу интриг
Снимался у Кубрика и Скорсезе, но так и не взял «Оскар»: в 2026-м статуэтку точно отдадут этому актеру — даже на фоне кассового провала
Балабанова хлебом не корми — дай переозвучить: в «Брате» многие говорят чужими голосами, но Сухорукову повезло меньше всех
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше