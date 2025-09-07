Асли родом из небогатой семьи: отца она не помнит, мать находится в постоянном поиске богача, который будет содержать ее и семью. Асли очень хочет быть здоровой и счастливой, но не может, потому что у нее больное сердце, которое может остановиться в любую секунду. Ей срочно нужен донор, и однажды он появляется — молодая девушка попадает в аварию, и ее сердце достается Асли. Мать погибшей девушки — Хюлья — проникается к Асли, ведь сердце ее дочери теперь бьется в ее груди. Хюлья забирает Асли в свой особняк, и там она встречает племянника Хюльи — Араса, который считает, что Асли — не та, за кого себя выдает. Она не жертва, которой досталось сердце его двоюродной сестры, а охотница за большими деньгами. Отношения Араса и Асли не ладятся, но вскоре молодые люди влюбляются друг в друга, не подозревая о том, что девушка, сердце которой пересадили Асли, — ее сестра-близнец.