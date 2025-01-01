Меню
Кадры из сериала «Я люблю Лос-Анджелес»

Этот сериал на Netflix еще не вышел, а уже стал хитом: в нем нет ни монстров, ни мистики — только семейная тайна, от которой невозможно оторваться
Слухи подтвердились: Disney запускает новый «Бегущий в лабиринте» — не думайте, это не ремейк и не продолжение
«Гароу скатился, тайтл – тоже»: анимация 3 сезона «Ванпанчмена» – худшая в истории аниме, и два эпизода это подтверждают (видео)
Настоящая боль второго сезона «Одни из нас» — уход Педро Паскаля (или нет?): сценаристы нашли способ выкрутиться
Неуникален даже Сукуна: «Магическая битва» «срисовала» героев с манги 20-летней давности – найдете своего любимчика? (фото)
Второй сезон «Душегубов» «урыл и закопал» первый: продолжение хита Amediateka стоит оценить любителям жанра
Избранный, пробуждение и агенты повсюду: у «Матрицы» есть клон — вышел за год до истории про Нео
Тест для выросших на кино СССР: всомните 5 фильмов о роботах по кадрам – страшилы из «Ну, погоди!» здесь не будет
«Духовная сестра Катерины»: не тратьте время на поиск аналогов «Москва слезам не верит» – ИИ за секунду выявил 3 ленты с рейтингом 7.3+
Не медь, а золото стриминга: забытые всеми фэнтези-фильмы, которые точно стоят вашего внимания
У нового мультфильма Netflix — вайб «Шоколадной фабрики» и 5,9 млн просмотров: за неделю пробил себе дорогу в мировой топ
