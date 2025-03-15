Меню
Постер сериала Чудачка и прекрасный принц
Рейтинги
мало голосов
Оцените
2 постера
Киноафиша Сериалы Чудачка и прекрасный принц

Чудачка и прекрасный принц (2025 - 2025)

The Quirky and the Charming 18+
Год выпуска 2025
Страна Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 39 минут
Телеканал Tencent QQ
Продолжительность сериала 13 часов 0 минут

О чем сериал

И Жань соглашается на любую подработку, но всё равно едва сводит концы с концами. Судьба вообще не балует девушку, однако та не теряет оптимизма и во всём полагается только на себя. Этот День святого Валентина особенно щедр на неприятные подарки: И Жань со скандалом увольняют из продуктовой лавки, а бойфренд оказывается изменником. Но героине некогда впадать в отчаяние, ведь тем же вечером она случайно знакомится с директором роскошного отеля Сяо Мучэном. После небольшого недоразумения чудачка И Жань получает приглашение поработать в этой гостинице под руководством молодого человека, который невероятно похож на прекрасного принца.

В ролях
Син Чжаолинь
Лу Ханна
Джеффри Танг
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Сезоны
Чудачка и прекрасный принц - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2025, 20 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
