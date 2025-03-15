И Жань соглашается на любую подработку, но всё равно едва сводит концы с концами. Судьба вообще не балует девушку, однако та не теряет оптимизма и во всём полагается только на себя. Этот День святого Валентина особенно щедр на неприятные подарки: И Жань со скандалом увольняют из продуктовой лавки, а бойфренд оказывается изменником. Но героине некогда впадать в отчаяние, ведь тем же вечером она случайно знакомится с директором роскошного отеля Сяо Мучэном. После небольшого недоразумения чудачка И Жань получает приглашение поработать в этой гостинице под руководством молодого человека, который невероятно похож на прекрасного принца.