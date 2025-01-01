Меню
О сериале
Сезоны
Актеры и роли
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша
Сериалы
Путь лотоса
Путь лотоса ( - …)
Put lotosa
18+
драма
Страна
Россия
Всего сезонов
0 сезонов
О чем сериал
Документальный сериал о людях, решивших стать монахами в буддизме.
Развернуть
В ролях
Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
Написать отзыв
Сезоны
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
