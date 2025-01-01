Олег Мантуров выводит на чистую воду коррумпированного майора Батецкого, но суд оправдывает его. Разочарованный, он увольняется и уезжает в Краснодарский край к Марине Лужской, с которой его связывали личные отношения. Однако вскоре Мантурову приходится вернуться в Петербург: его начальника Порея обвиняют в сокрытии огромной суммы денег, найденной в служебной квартире, и отстраняют от должности. Вопрос в том, кому принадлежит девять миллионов долларов и каким образом они оказались в квартире. Пока Мантурова не было, Батецкий восстановился в должности и укрепил позиции, успешно раскрывая старые дела. Его поддерживает руководство ГУВД, особенно генерал Юрьев, рассчитывающий с помощью успехов подчинённого пробиться в Москву. Но Батецкий решает обвинить в давнем убийстве вице-губернатора близкого друга Мантурова, бизнесмена Аркадьева. Теперь Олегу предстоит выяснить правду о найденных миллионах, защитить товарища и остановить планы давнего врага.