Никита, тридцатилетний беззаботный парень, оказывается втянут в опасную историю. Его жизнь и без того осложнена: между ним и бывшей женой Наташей всё ещё тянется невидимая нить, а дома ждёт нынешняя супруга Вика с маленьким ребёнком. Но однажды Никите подбрасывают наркотики, и он попадает за решётку. Выясняется, что всё это подстроено ради того, чтобы на свободу вышел другой человек — двойник Никиты и связной наркомафии Джоник. Теперь герою предстоит не только бороться за выживание в тюрьме, но и надеяться, что две женщины его жизни смогут объединиться ради его спасения.