Киноафиша Сериалы Тормоза

Тормоза (2025 - …)

Tormoza 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Продолжительность сериала 0 минут

О чем сериал

Никита, тридцатилетний беззаботный парень, оказывается втянут в опасную историю. Его жизнь и без того осложнена: между ним и бывшей женой Наташей всё ещё тянется невидимая нить, а дома ждёт нынешняя супруга Вика с маленьким ребёнком. Но однажды Никите подбрасывают наркотики, и он попадает за решётку. Выясняется, что всё это подстроено ради того, чтобы на свободу вышел другой человек — двойник Никиты и связной наркомафии Джоник. Теперь герою предстоит не только бороться за выживание в тюрьме, но и надеяться, что две женщины его жизни смогут объединиться ради его спасения.

В ролях
Роман Евдокимов
Жаргал Бадмацыренов
Максим Богомолов
Фёдор Левин
Виктория Романенко
Мамука Патарава
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
