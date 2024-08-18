Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Шип любви
Постер сериала Шип любви
Рейтинги
мало голосов
Оцените
2 постера
Киноафиша Сериалы Шип любви

Шип любви (2024 - 2024)

Qing Ci 18+
Год выпуска 2024
Страна Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 15 минут
Телеканал We tv
Продолжительность сериала 6 часов 0 минут

О чем сериал

Пять лет назад в ходе дворцового переворота Гу Цзюньяо потеряла всю свою семью. В ночь резни, в которой погибли её близкие, девушка согласилась стать союзницей неизвестного человека в маске, знающего путь к отмщению. Цзюньяо изменила имя и судьбу. Теперь она — Принцесса лунной тени Ингэ, которую доставляют в качестве бесценного подарка во дворец. Новая императорская наложница планирует использовать седьмого принца Юэ Цзиньчэня как орудие мести. Но всё идёт не по сценарию. Та, что годами вынашивала коварный план сатисфакции, сама становится марионеткой в чужих руках. А юноша, которого она считала врагом, может оказаться её единственным союзником.

В ролях
В ролях
Gao Mingchen
Xuanlin He
Yan Zi Xian
Yan Zixian
Mo Han
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Сезоны
Шип любви - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 24 эпизода
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Почему в «Атаке титанов» три смерти похожи как близнецы — и что это значит для Жана, Райнера и Флока
Помните фразу Коли про самолет в «Москве слезам не верит»? Зрители только спустя десятилетия догадались, что с ней не так
Финал «Моей геройской академии», продолжение «Ванпанчмена» и новинка от авторов «Дандадана»: 7 главных аниме осени 2025 года
«Такая дрянь»: Киллиана Мерфи возненавидели за эту роль — Джоффри и Амбридж нервно курят в сторонке
«Давно так не затягивало»: этот мрачный триллер с Бондарчуком сравнивают с культовым «Экзаменом» — 6 часов проносятся как минута
Эдакий кроссовер «Игры престолов» и «Секретных материалов»: Скалли могла оказаться в Вестеросе — но актриса дала заднюю
«Три вида картошки, ростбиф, пудинг»: диетолог объяснила магию Хогвартса — почему в «Гарри Поттере» не толстели от пиршеств
Встречи и подарки под запретом: жена Ширвиндта испортила детство его же сыну — горькая правда всплыла лишь после смерти артиста
Если «Гангстерленд» зашел на ура: вот еще 5 сериалов в стиле Гая Ричи, которые посмотрите залпом (и захочется еще)
«Ты скоро умрешь»: Джорджу Мартину вышла боком задержка «Ветров зимы» — писателя публично унизили при коллегах
Гениальный сюжет — есть, зрителей — нет: 5 малоизвестных фильмов с «хай-концептом» — от картонного хоррора до комедии про Чистилище
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше