Пять лет назад в ходе дворцового переворота Гу Цзюньяо потеряла всю свою семью. В ночь резни, в которой погибли её близкие, девушка согласилась стать союзницей неизвестного человека в маске, знающего путь к отмщению. Цзюньяо изменила имя и судьбу. Теперь она — Принцесса лунной тени Ингэ, которую доставляют в качестве бесценного подарка во дворец. Новая императорская наложница планирует использовать седьмого принца Юэ Цзиньчэня как орудие мести. Но всё идёт не по сценарию. Та, что годами вынашивала коварный план сатисфакции, сама становится марионеткой в чужих руках. А юноша, которого она считала врагом, может оказаться её единственным союзником.