Киноафиша Сериалы Тамбовский волк

Тамбовский волк (2025 - …)

Tambovskij volk 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность сериала 0 минут

О чем сериал

Максим Волков — оперативник уголовного розыска в Тамбове, привыкший к опасной и напряжённой работе. Но его жизнь переворачивается, когда на день рождения он получает анонимный подарок — старую видеокассету с записью убийства его отца, произошедшего тридцать лет назад. Это становится шоком для Максима, ведь он всегда считал, что отец погиб в автокатастрофе, а сам он чудом выжил, будучи ребёнком в той же машине.  Решив докопаться до правды, Волков начинает собственное расследование, иногда прибегая к помощи друзей детства — Василия Субботина и Павла Корчагина. Параллельно он продолжает работать над текущими делами: раскрывает бытовые преступления и охотится за жестоким маньяком.  Вскоре в отдел приходит новый сотрудник — Ксения Космачёва, переведённая из Москвы. Между ней и Максимом постепенно возникают доверительные отношения, но вскоре выясняется, что у Ксении тоже есть своя тайна, которую она пока не готова раскрыть.

В ролях
В ролях
Алексей Демидов
Алексей Демидов
Дмитрий Быковский-Ромашов
Дмитрий Быковский-Ромашов
Шахин Адыгезалов
Сергей Колосов
Сергей Колосов
Алексей Нилов
Алексей Нилов
Борис Бедросов
Борис Бедросов
Рейтинг сериала

0.0
Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
Отзывы о сериале
