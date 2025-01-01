Максим Волков — оперативник уголовного розыска в Тамбове, привыкший к опасной и напряжённой работе. Но его жизнь переворачивается, когда на день рождения он получает анонимный подарок — старую видеокассету с записью убийства его отца, произошедшего тридцать лет назад. Это становится шоком для Максима, ведь он всегда считал, что отец погиб в автокатастрофе, а сам он чудом выжил, будучи ребёнком в той же машине. Решив докопаться до правды, Волков начинает собственное расследование, иногда прибегая к помощи друзей детства — Василия Субботина и Павла Корчагина. Параллельно он продолжает работать над текущими делами: раскрывает бытовые преступления и охотится за жестоким маньяком. Вскоре в отдел приходит новый сотрудник — Ксения Космачёва, переведённая из Москвы. Между ней и Максимом постепенно возникают доверительные отношения, но вскоре выясняется, что у Ксении тоже есть своя тайна, которую она пока не готова раскрыть.