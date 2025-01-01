Катя — умная, скромная и старательная девушка, к чьей доброте и покладистости окружающие привыкли относиться как к само собой разумеющемуся. После смерти чрезмерно заботливой матери она наследует не только дом, но и её последнего возлюбленного Андрея Николаевича, которому теперь негде жить. Но это лишь начало испытаний. Героине предстоит столкнуться с тайнами, которые мать тщательно скрывала при жизни, разобраться с ипотечным долгом, грозящим лишить её дома, и понять, кто тот загадочный мужчина, которому на протяжении многих лет отправлялись крупные суммы. Впервые Катя должна будет решать все проблемы сама, без чьей-либо опеки.