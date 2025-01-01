Меню
Киноафиша Сериалы Трудные папы

Трудные папы (2025 - …)

Trudnye papy 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон

О чем сериал

Катя — умная, скромная и старательная девушка, к чьей доброте и покладистости окружающие привыкли относиться как к само собой разумеющемуся. После смерти чрезмерно заботливой матери она наследует не только дом, но и её последнего возлюбленного Андрея Николаевича, которому теперь негде жить. Но это лишь начало испытаний.  Героине предстоит столкнуться с тайнами, которые мать тщательно скрывала при жизни, разобраться с ипотечным долгом, грозящим лишить её дома, и понять, кто тот загадочный мужчина, которому на протяжении многих лет отправлялись крупные суммы. Впервые Катя должна будет решать все проблемы сама, без чьей-либо опеки.

В ролях
В ролях
Юлия Хлынина
Юлия Хлынина
Гарик Сукачев
Гарик Сукачев
Михаил Тройник
Михаил Тройник
Дмитрий Колчин
Дмитрий Колчин
Олег Рязанцев
Александр Лыков
Александр Лыков
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
0 голосов
Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
Отзывы о сериале
