Постер сериала Кузей Гюней
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Кузей Гюней

Кузей Гюней (2011 - 2013)

Kuzey Güney 18+
Год выпуска 2011
Страна Турция
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Телеканал Kanal D
Продолжительность сериала 160 часов 0 минут

О чем сериал

Жизнь братьев Кузея и Гюнея складывалась по-разному с самого детства. Гюней всегда был послушным ребёнком и с возрастом превратился в надёжного и перспективного парня. Кузей вырос своенравным бунтарём, который никого не слушает и часто попадает в неприятности. Несмотря на разницу в характерах братья поддерживают и помогают друг другу. Они влюблены в одну и ту же девушку, подругу своего детства Джемре, и она выбирает спокойного Гюнея. Когда парни становятся участниками аварии, Кузей берёт на себя вину Гюнея и отправляется за решётку вместо него. В тюрьме бойкий Кузей наживает врагов, теряет здоровье и превращается в бесчувственного одиночку. Выйдя на свободу, он пытается заново найти своё место в мире и пересмотреть отношения с близкими. 

В ролях
Кыванч Татлытуг
Бадэ Ишчил
Онур Озтюрк
Ойкю Карайель
Бугра Гюльсой
Зеррин Текиндор
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
0 голосов
7.7 IMDb
Сезоны
Кузей Гюней - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2011, 40 эпизодов
 
Кузей Гюней - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2012, 40 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
