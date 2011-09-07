Жизнь братьев Кузея и Гюнея складывалась по-разному с самого детства. Гюней всегда был послушным ребёнком и с возрастом превратился в надёжного и перспективного парня. Кузей вырос своенравным бунтарём, который никого не слушает и часто попадает в неприятности. Несмотря на разницу в характерах братья поддерживают и помогают друг другу. Они влюблены в одну и ту же девушку, подругу своего детства Джемре, и она выбирает спокойного Гюнея. Когда парни становятся участниками аварии, Кузей берёт на себя вину Гюнея и отправляется за решётку вместо него. В тюрьме бойкий Кузей наживает врагов, теряет здоровье и превращается в бесчувственного одиночку. Выйдя на свободу, он пытается заново найти своё место в мире и пересмотреть отношения с близкими.