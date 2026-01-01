Фанаты насчитали уже чуть ли не девять армий: какие 5 подразделений имел в виду Толкин в «Битве Пяти Воинств»

Эта женская военная драма чуть не привела к трагедии на съемках: лучшая роль могла стать для Ароновой последней

В такого Брагина не влюбились бы: эта 19-серийная мелодрама захватывает, но Колесникова в ней не люблю

«Сериал многое упускает»: на Западе сравнили «Мастера и Маргариту» Локшина и Бортко – нашли у старой экранизации 2 проблемы

Весна теперь не только на Заречной: вспомните 5 фильмов СССР по весенним улицам (тест)

«Полюбить – так королеву», пройти тест – так на 5/5: вспомните фильм СССР по вдохновляющей цитате

«Царевна-лягушка 2» на «Большой земле»: топ-5 главных российских фильмов марта-2026 – куда идти с женой, куда с детьми?

Возрастной рейтинг 6+: что в фильме «Домовенок Кузя 2» увидят дети – и почему родителям тоже будет интересно

Тысячи километров проехал без прав и опыта: Иваныч из «Дальнобойщиков» не умел водить

Вот идеальный сериал для тех, кто повернут на космосе и тащится от «Марсианина»: 27 марта вернется с новым сезоном