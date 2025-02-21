Мин Цзянси — целеустремлённая девушка с трагическим прошлым и большим педагогическим талантом. Она собирается стать репетитором Цзезина — маленького наследника могущественного клана Цинь, который мастерски умеет избавляться от учителей. Глава семьи Цинь Чжань, завоевавший репутацию злодея, не доверяет юной красотке: слишком многие женщины готовы на всё, чтобы добраться до его капиталов. Впрочем, Цзянси не только с лёгкостью находит подход к проказнику Цзезину, но и даёт наставнику мальчишки дельные советы по ведению бизнеса. Она приходит на помощь, когда влиятельная фамилия оказывается на пороге финансового кризиса. И очень скоро между ней и работодателем возникает нечто большее, чем деловые отношения.