Постер сериала Хватай свою любовь
1 постер
Киноафиша Сериалы Хватай свою любовь

Хватай свою любовь (2025 - 2025)

Zhan You Jiang Xi 18+
Год выпуска 2025
Страна Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 15 минут
Телеканал Tencent QQ
Продолжительность сериала 6 часов 0 минут

О чем сериал

Мин Цзянси — целеустремлённая девушка с трагическим прошлым и большим педагогическим талантом. Она собирается стать репетитором Цзезина — маленького наследника могущественного клана Цинь, который мастерски умеет избавляться от учителей. Глава семьи Цинь Чжань, завоевавший репутацию злодея, не доверяет юной красотке: слишком многие женщины готовы на всё, чтобы добраться до его капиталов. Впрочем, Цзянси не только с лёгкостью находит подход к проказнику Цзезину, но и даёт наставнику мальчишки дельные советы по ведению бизнеса. Она приходит на помощь, когда влиятельная фамилия оказывается на пороге финансового кризиса. И очень скоро между ней и работодателем возникает нечто большее, чем деловые отношения.

В ролях
Tan Yan Yan
Wang Xuan
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Сезоны
Хватай свою любовь - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2025, 24 эпизода
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
