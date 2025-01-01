Постеры сериала «Если любовь позовет»

С этим тестом справятся только настоящие знатоки советских мультиков: остальные не наберут даже 2 из 6

Трейлер «Судного дня» еще не вышел, но уже взбудоражил зрителей: переживаний ровно на 1 минуту 25 секунд

«Такого на НТВ давно не было»: «Тайный советник» стартовал с мощных эпизодов и может стать лучшим сериалом года

3 сезон «Властелина колец: Кольца власти» не выйдет в 2026 году: в Amazon уже готовы «похоронить» сериал по Толкину

Уолтер Уайт стал коммунистом, Цискаридзе оценил: после этого фильма со звездой сериала «Во все тяжкие» танцору было «о чем задуматься»

Сюжет приквела про Юлия из «Трех богатырей» почти готов: что было до встречи с Алешей Поповичем?

В «Трех котах» есть люди, но их никогда не показывают: странные фразы героев выдают пугающее прошлое Котополиса

3 фэнтези с оценкой 7.5+ смотрятся на одном дыхании: зрители сравнивают с «Игрой престолов» и говорят, что «23 серии пролетят как мгновение»

«О-о о-о, не тормози»: откуда эти таксисты – угадайте 5 фильмов СССР по кадрам с бомбилой (тест)

Юлю из «Невского» погубил вовсе не Кутузов: Семенов и Фомин долго искали виноватого — а ответ все время был на поверхности