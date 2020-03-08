Почему даже после 30 лет мы ждем письмо из Хогвартса? Психолог Розенберг объяснила феномен «Гарри Поттера»

«Шо я, поляк теперь?!»: ИИ придумал сценарий к 8 сезону «Сватов» — с побегом Будько в Польшу и самогонным детективом

Сцена с Сириусом Блэком — одна из самых душераздирающих, но что же его убило? Завеса может быть куда опаснее, чем кажется

Питер Паркер остался без Эм-Джей: режиссеры «Человека-паука 4» приняли непростое решение по Зендее — хейтеры будут в восторге

«Стойкое послевкусие»: фильм Бортко должен был стать русской «Бондианой», но зрители лишь из уважения поставили 4,7

«Не хочу оказаться на месте Леши Баталова»: кому достанется наследство Ивана Краско

Апокалипсис в твоем ЖК: мощная зомби-дорама вошла в топ-250 лучших сериалов — посмотрите за день

Доктор Стрэндж, вы точно доктор? Врачи закатывают глаза, глядя на эти непростительные ляпы Marvel

«Умираю, как хочу секса», а еще балета и расследований: эти сериалы BBC признал лучшими в 2025-м

Вы когда-нибудь задумывались, почему в «Гладиаторе» Максимуса называют испанцем? Ведь был верным псом Римской империи