Если любовь позовет (2020 - 2020)
Gel Dese Aşk
18+
драма
мелодрама
Год выпуска
2020
Страна
Турция
Всего сезонов
1 сезон
Эпизод длится
2 часа 0 минут
Телеканал
ATV
Продолжительность сериала
8 часов 0 минут
О чем сериал
Несчастный пожилой женатый мужчина влюбляется в молодую девушку.
Развернуть
В ролях
В ролях
Эркан Петеккая
Эртан Сабан
Илайда Чевик
Оикю Гюрман
Алтан Гёрдюм
Sebnem Bozoklu
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
3.3
IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2020,
4 эпизода
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
