Ольга, тридцатилетняя художница, переживает кризис и устраивается няней к бизнесмену Артамонову, с которым у неё возникает симпатия. Однако в доме не всё спокойно: его жена Галина страдает психическим расстройством, и её поведение становится тревожным. Ольга сближается с их дочерью Аней — замкнутой, но одарённой девочкой. Когда Галина попадает в кому после падения, Аня утверждает, что это не несчастный случай. Ольга должна решить: вмешаться или закрыть глаза. Вместе с Аней они решаются на побег, но это оказывается сложнее, чем предполагалось.