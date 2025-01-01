Меню
Киноафиша Сериалы Под ударом

Под ударом (2025 - …)

Pod udarom 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 0 минут

О чем сериал

Ольга, тридцатилетняя художница, переживает кризис и устраивается няней к бизнесмену Артамонову, с которым у неё возникает симпатия. Однако в доме не всё спокойно: его жена Галина страдает психическим расстройством, и её поведение становится тревожным. Ольга сближается с их дочерью Аней — замкнутой, но одарённой девочкой. Когда Галина попадает в кому после падения, Аня утверждает, что это не несчастный случай. Ольга должна решить: вмешаться или закрыть глаза. Вместе с Аней они решаются на побег, но это оказывается сложнее, чем предполагалось.

В ролях
Дмитрий Исаев
Дмитрий Исаев
Илья Алексеев
Илья Алексеев
Игорь Кулачко
Кира Кауфман
Кира Кауфман
Сергей Кореньков
Евдокия Лаврухина
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
Отзывы о сериале
