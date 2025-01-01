Если смотреть детективы НТВ уже скучно, ловите подборку из 5 российских сериалов: не только расследования, но и триллеры

«Шо я, поляк теперь?!»: ИИ придумал сценарий к 8 сезону «Сватов» — с побегом Будько в Польшу и самогонным детективом

«Кайдзю № 8» во втором сезоне почти списали со счетов даже преданные фанаты: но одна серия изменила буквально все

«Были всегда рядом»: перед смертью Краско жалел лишь об одном

«Чертова революция»: Шарлиз Терон произвела фурор на Красной площади — обливалась кофе, щеголяла в пошлой футболке с Лениным

«На днях посмотрел — до сих пор в депрессии»: Гай Пирс перестал работать с Ноланом после «Помни» — от съемок актер в ужасе по сей день

Такое сейчас и представить нельзя: актеры, которые почти сыграли культовых персонажей в хитовых фильмах

«Умираю, как хочу секса», а еще балета и расследований: эти сериалы BBC признал лучшими в 2025-м

Апокалипсис в твоем ЖК: мощная зомби-дорама вошла в топ-250 лучших сериалов — посмотрите за день

Питер Паркер остался без Эм-Джей: режиссеры «Человека-паука 4» приняли непростое решение по Зендее — хейтеры будут в восторге