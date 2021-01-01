Меню
Психотерапевт (2021 - 2021)
Terapist
18+
криминал
детектив
Год выпуска
2021
Страна
Турция
Всего сезонов
1 сезон
Эпизод длится
10 минут
Телеканал
GAIN
Продолжительность сериала
1 час 10 минут
О чем сериал
Терапевт начинает подозревать клиентов в убийстве своей жены.
Развернуть
В ролях
В ролях
Мухаммет Узунер
Онур Озтюрк
Зейнеп Чамджи
Илайда Алишан
Долунай Сойсерт
Elit Andaç Çam
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
7.1
IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2021,
7 эпизодов
Кадры из сериал
