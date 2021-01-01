Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Психотерапевт
1 постер
Киноафиша Сериалы Психотерапевт

Психотерапевт (2021 - 2021)

Terapist 18+
Год выпуска 2021
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 10 минут
Телеканал GAIN
Продолжительность сериала 1 час 10 минут

О чем сериал

Терапевт начинает подозревать клиентов в убийстве своей жены.

В ролях
В ролях
Мухаммет Узунер
Мухаммет Узунер
Онур Озтюрк
Зейнеп Чамджи
Илайда Алишан
Долунай Сойсерт
Долунай Сойсерт
Elit Andaç Çam
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.1 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Психотерапевт - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 7 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Любителям триллеров в духе «Твин Пикса» — смотреть обязательно: этот сериал всего из 6 серий захватит вас с головой
Этого момента ждали все фанаты «Заклятия»: в финальной части вернется главное зло всей франшизы
Кажется, Джин-Ву просто сменил имя: это китайское аниме пугающе похоже на «Поднятие уровня в одиночку» — и это прекрасно
Фанаты считали, что «Дюну» невозможно снять, но у Вильнева вышло: 7 книг, которые тоже пора экранизировать
«Грязь, разврат и расчлененка»: свежий сериал НТВ с Устюговым должен был заменить «Невского», но зрители не выдерживают и 1 серию
Непризнанная классика 2000-х: старые фильмы, которые получили разгромные отзывы, но должны были стать хитами
Он вернется: у нового «Супермена» будет сиквел — и там появится еще один популярный герой комиксов
Хоррор от лица собаки признали одним из лучших в году: пес должен спасти хозяина от призрака, но у него лапки (и 95% на RT)
«Игра престолов» за бортом: в этих 5 сериалах все сезоны на вес золото — в топе нет «Во все тяжкие», но есть его спин-офф
«28 лет спустя» специально начали с показа «Телепузиков»: эта сцена пугает британцев больше, чем моменты с зараженными
Похищения в санатории, борьба с мафией: «Первый отдел» получил конкурента на НТВ — в «Дельфин-3» Жарков вновь играет Шибанова
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше