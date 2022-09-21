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Постер сериала Эта девушка
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Киноафиша Сериалы Эта девушка

Эта девушка (2022 - 2023)

O Kız 18+
Год выпуска 2022
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 2 часа 10 минут
Телеканал Kanal D
Продолжительность сериала 52 часа 0 минут

О чем сериал

Зейнеп, как и многие девушки её возраста, стала звездой соцсетей и мечтает вырваться из бедности. Но, стремясь к лучшей жизни, она одновременно заботится о своём отце. 45-летний Кадир — взрослый внешне, но с умом и чувствами пятилетнего ребёнка. С игрушечной машинкой в руках и наивными шутками он больше похож на сына, чем на отца. Его особое состояние — результат осложнений при рождении: пуповина обвилась вокруг шеи ещё в утробе. Как говорит дедушка Зейнеп, Кадир стал настоящим испытанием не только для родителей, но и для детей.  

В ролях
В ролях
Эркан Петеккая
Орхан Кылыч
Dilin Doger
Münire Apaydin
Melih Selcuk
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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4.5 IMDb
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Сезоны
Эта девушка - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 24 эпизода
 
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