Зейнеп, как и многие девушки её возраста, стала звездой соцсетей и мечтает вырваться из бедности. Но, стремясь к лучшей жизни, она одновременно заботится о своём отце. 45-летний Кадир — взрослый внешне, но с умом и чувствами пятилетнего ребёнка. С игрушечной машинкой в руках и наивными шутками он больше похож на сына, чем на отца. Его особое состояние — результат осложнений при рождении: пуповина обвилась вокруг шеи ещё в утробе. Как говорит дедушка Зейнеп, Кадир стал настоящим испытанием не только для родителей, но и для детей.