Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Колония»
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Стамбул, Турция
Раз в неделю заливаю в раковину соленую воду — раствор творит чудеса и экономит кучу времени
Все лето насыпаю кофе на туалетную бумагу: забыла об одной деликатной проблеме
Посыпаю банановую кожуру солью и радуюсь своей находке: сказочный лайфхак особенно выручает в июне
Включил «Трех богатырей», а в них нет правды о прошлом Алеши: отвечаем, где родился и умер былинный молодец
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Все сходят с ума от «Невского», но из-за этой пикантной роли Васильева могут сильно удивиться: сериал наделал немало шума
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