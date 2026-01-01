Раз в неделю заливаю в раковину соленую воду — раствор творит чудеса и экономит кучу времени

Все лето насыпаю кофе на туалетную бумагу: забыла об одной деликатной проблеме

Посыпаю банановую кожуру солью и радуюсь своей находке: сказочный лайфхак особенно выручает в июне

Включил «Трех богатырей», а в них нет правды о прошлом Алеши: отвечаем, где родился и умер былинный молодец

Человек вампиру — волк: отец Беллы в «Сумерках» скрыл страшную правду о прошлом дочки, и это частично подтвердила даже Стефани Майер

«Крутой сериал, "Игра престолов" моего детства»: лучшая взрослая сказка из всех, что однажды показывали по ТВ

Paramount+ пора закрывать «Гангстерленд» после 2-го сезона: следом за Харди в позу встала Хелен Миррен

«Ликвидация», конечно, отличный сериал, но включите этот с Устюговым: рейтинг 8,3 — лучшая драма о белогвардейцах

Все сходят с ума от «Невского», но из-за этой пикантной роли Васильева могут сильно удивиться: сериал наделал немало шума

Море, море, тест бездонный: слабо угадать хотя бы 3/5 советских фильмов по летним кадрам